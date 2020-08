TMW - Hertha Berlino, contatti con l'Atalanta: tentativo forte per Castagne

Calciomercato Napoli - L'Hertha Berlino cerca giocatori in Serie A. L'ambizioso club della capitale, passato di mano a Lars Windhorst per il 49,9% - la maggioranza della proprietà in Germania deve rimanere in mano ai tifosi - dopo avere acquistato Piatek a gennaio vorrebbe ritornare sul mercato italiano per rinforzare la rosa. Così nel mirino c'è il belga Timothy Castagne, moltissime offerte dalla Premier League (anche dal Leicester) e che lascerà con ogni probabilità Bergamo. La valutazione è fra i 15 e i 20 milioni, mentre l'ingaggio sarebbe oltre il milione, rispetto ai circa 500 mila percepiti attualmente in nerazzurro.