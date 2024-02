TMW - Fatta per Gaetano al Cagliari, fissate le visite mediche: cifre e dettagli dell'operazione

Calciomercato Napoli. Ormai ci siamo per il passaggio di Gianluca Gaetano dal Napoli al Cagliari: il centrocampista partenopeo lascia gli azzurri in prestito.

Gaetano-Cagliari, cifre e dettagli

Come riportato da TMW, Gaetano si trasferisce dal Napoli al Cagliari in prestito oneroso (da 200mila euro, ndr), mentre le visite mediche sono fissate per la giornata di domani.