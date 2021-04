TMW - De Zerbi vicino allo Shakhtar Donetsk, è il pallino di José Boto

Calciomercato Napoli - Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk! L'allenaotre è pronto per il grande salto internazionale. Ed è pronto per farlo a latitudini inattese ma che rispecchiano a pieno la sua filosofia di calcio e di gioco.

Calciomercato: De Zerbi-Shakhtar Donetsk, gli aggiornamenti

La trattativa emersa negli scorsi giorni con lo Shakhtar Donetsk, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe a buon punto. L'allenatore che anche ieri ha detto di esser pronto a parlare con Carnevali "per trovare la soluzione migliore e giusta per tutti", sarebbe pronto per il passo in uno dei club che negli ultimi anni ha vinto di più in patria e che anche in Europa ha dato filo da torcere alle grandi.

De Zerbi è l'allenatore che più di ogni altro rappresenta l'idea di calcio del ds José Boto. L'uomo mercato dello Shakhtar lo aveva raccontato su queste colonne e c'è anche un retroscena. Durante le chiacchierate avute con la proprietà della Roma, che poi al rush finale è andata su Tiago Pinto, Boto aveva presentato proprio De Zerbi come tecnico ideale per il futuro giallorosso. Adesso la trattativa tra uno dei tecnici più desiderati in Europa e lo Shakhtar è in fase avanzata.