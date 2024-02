TMW - Conte sta decidendo il suo futuro, fra Serie A e top club d'Europa: non allenerà una nazionale

Calciomercato Napoli - Nell'editoriale per TMW del direttore ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini, si parla del futuro di Antonio Conte che piace anche al Napoli di De Laurentiis:

"Antonio Conte e un futuro che è ancora tutto da decidere. L’esperienza al Tottenham è alle spalle. Ormai è quasi un anno che il tecnico italiano è fermo (una scelta dettata soprattutto da questioni personali come ha spiegato in una recente intervista al Telegraph) e la voglia di rientrare e di ripartire è tanta. La prospettiva di vedere l’anno prossimo Conte su una panchina di una squadra che lotterà per vincere il campionato e soprattutto giocherà in Champions League con ambizioni importanti è sempre più concreta. Gli interessamenti in questi mesi non sono mancati. Come è giusto che sia per un allenatore del suo livello. Conte in realtà vuole ancora riflettere bene e valutare le opzioni che a fine stagione ci saranno inevitabilmente. In Italia ma anche all’estero. Si perché se è vero che in Serie A ci potrebbero essere novità su tante panchine importanti, occhio anche a quello che offrirà il mercato estero. Xavi ad esempio ha già fatto sapere che lascerà il Barcellona a fine stagione, idem Klopp che dopo 9 anni chiuderà la sua avventura dopo con il Liverpool. Attenzione anche al Manchester United che ha in mente un programma di rilancio e potrebbe valutare il suo profilo. C’è poi da capire la situazione di Tuchel con il Bayern Monaco. Anche qui l’ipotesi di un addio è molto probabile. Cambiamenti che innescheranno un effetto domino nel panorama degli allenatori top, stravolgendo gli scenari che si potrebbero profilare all’orizzonte per lo stesso Conte. Insomma le opportunità non mancheranno. Un altro indizio però possiamo darlo. Quasi certamente non allenerà una Nazionale. Questa eventualità a oggi non è una priorità. Conte è insomma pronto a sfogliare la margherita. L’attesa sta per finire".