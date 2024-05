TMW - Contatto Juventus-Di Lorenzo nelle ultime ore! Conte prova a fermarlo: i dettagli

Calciomercato Napoli. Antonio Conte si avvicina sempre più al Napoli e tra le richieste dell'allenatore alla società c'è anche quella relativa alla conferma di Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro.

Su Di Lorenzo c'è il forte interessamento della Juventus di Giuntoli, ecco quanto riportato in merito dai colleghi di TMW:

C'è stato un contatto, nelle scorse ore, fra la Juventus e l'entourage di Giovanni Di Lorenzo per capire quale sarà il futuro del capitano del Napoli. C'è un però. Perché Antonio Conte ha già parlato con Di Lorenzo. Un intervento che potrebbe far rientrare la crisi delle ultime settimane, quando il Napoli aveva avvertito il proprio capitano sulla propria cedibilità in caso di offerta congrua.