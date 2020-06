Tmw, Ceccarini: "Forte interesse per Gabriel ma è extracomunitario, servono valutazioni. Zielinski prossimo a rinnovare, ottimismo per Maksimovic"

Ultime notizie mercato Napoli – Niccolò Ceccarini, giornalista di Tuttomercatoweb Radio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"L’interesse del Napoli nei confronti di Gabriel è forte ma c’è sempre lo stesso problema: è extracomunitario e quindi vanno fatte alcune valutazioni per capire se sferrare il colpo oppure no. Zielinski dovrebbe essere il prossimo a rinnovare perché c’è l’accordo sulle cifre praticamente su tutto, anche sulla clausola rescissoria. Anche Maksimovic è tra le priorità e c’è molta fiducia. Per quanto riguarda Callejon, invece, credo che rinnoverà per altri due mesi, concluderà la stagione in azzurro e poi andrà via”.