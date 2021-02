Calciomercato Napoli - Jeremie Boga resta in Serie A. L'attaccante del Sassuolo Jeremie Boga non rinnova col club neroverde. Tutto ancora in fase di stallo e contratto in scadenza 2022, per questo le big ora pensano a lui, ci sono Juventus, Milan, Atalanta, Napoli solo in Italia più tante concorrenti all'estero.