Tmw - Atletico Madrid pronto ad offrire 18 milioni per Hysaj ma non bastano: ADL spara alto! Su di lui anche due italiane

Calciomercato Napoli - Si tratta di ore di intenso lavoro per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, e per tutto lo staff dirigenziale. Oltre ad essere alla ricerca di rinforzi da regalare ad Ancelotti, la squadra mercato partenopea deve anche sistemare alcuni esuberi. Uno su tutti: Elseid Hysaj. L'albanese ha annunciato, di fatto, nella serata di ieri il suo addio e su di lui non mancano le attenzioni di squadre di alto livello.

Mercato Napoli, su Hysaj Atletico Madrid e due club italiani

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'Atletico Madrid sarebbe pronto ad offrire alla SSC Napoli 18 milioni di euro ma la richiesta di De Laurentiis è pari a 30 milioni o al massimo 25 trattabili. Oltre ai colchoneros, poi, è da registrare l'interessamento anche dell'Inter e della Roma. Piace, infatti, a Franco Baldini ma tutto dipende dalla scelta che verrà fatta in casa giallorosso a proposito del nuovo allenatore.

Ultime notizie Napoli