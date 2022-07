Tmw - Accordo West Ham-Sassuolo per Scamacca: nelle prossime ore l'ufficialità

Calciomercato Napoli - Arrivano importanti notizie riguardo il trasferimento di Scamacca in Premier League con il West Ham. Il calciatore andrà in Inghilterra dopo l'accordo totale tra i due club. Gianluca Scamacca sarà un giocatore del West Ham. La dirigenza degli Hammers, con l'entourage del giocatore e il Sassuolo, sta definendo il passaggio della punta in Premier League per poco più di 40 milioni (35 + 6) e percentuale sulla futura rivendita. Scamacca è pronto per firmare un quinquennale con gli Hammers.