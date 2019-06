Theo Hernandez-Milan, l'affare va a buon fine: arriverà a titolo definitivo, lunedì la firma e le visite

Notizie Milan ultimi minuti - Theo Hernandez è ad un passo dal trasferimento al Milan. Il terzino, finito anche nel mirino della SSC Napoli, vesitrà con ogni probabilità la casacca rossonera la prossima stagione.

Ultime mercato Napoli - Theo Hernandez-Milan, buon esito della trattativa

A riferirlo è Gianluca Di Marzio sul proprio portale. Il giocatore arriverà a titolo definitivo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Marca, il calciatore arriverà in città già nella giornata di lunedì per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al nuovo club.