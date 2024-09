The Times - Svolta calciomercato: "Nell'estate 2025 chiuderà in anticipo, c'è l'accordo"

Calciomercato - Clamorosa svolta per il mondo del calciomercato e che interessa anche i grandi appassionati di Fantacalcio. Perché dopo le continue e grandi lamentele da parte di allenatori e società che ora sono tutti pronti ad essere accontentati, il calcio mercato chiuderà in anticipo! A rivelarlo sono i colleghi del The Times.

Calciomercato 2025: chiusura anticipata, la data

Era da tempo che si attendevano notizie di questo tipo e finalmente sembrano essere arrivate. Perché ci sono delle notzie più che importanti che riguardano la data di fine calciomercato 2025. In tutta Europa ci sono da anni continue lamentele sul fatto che il calcio mercato chiuda sempre dopo l'inizio dei principali campionati, dopo diverse settimane e giornate. Ora però c'è una svolta epocale.

Perché è pronta una nuova data per la chiusura del mercato 2025 con acquisti e cessioni che dovranno essere anticipati in tutta Europa. Addio alla fine di agosto o inizio di settembre, c'è l'accordo per la data della chiusura del calciomercato 2025 per i principali campionati tra cui anche la Serie A.

A rivelarlo è stato il Times, secondo cui i più importanti tornei europei avrebbero trovato un accordo in questo senso, quello di anticipare la chiusura della finestra estiva del mercato 2025. Secondo le ultime notizie, infatti, sarebbero state accolte le richieste della stragrande maggioranza degli allenatori di Serie A, con il campionato italiano che si unisce secondo Martin Samuel del Times all'accordo tra i principali campionati: Premier League, Bundesliga, la Liga e la Ligue 1 e appunto la Serie A.

Secondo le ultime notizie c'è la conferma dell'accordo con la data di chiusura del calciomercato 2025 al 15 agosto, di venerdì e per anticipare quindi tutto prima ancora dell'inizio dei campionati di calcio delle principali competizioni in Europa.

Calciomercato Serie A

Di questa possibilità ne aveva parlato proprio Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, a Radio Serie A con RDS:

"Non è utopia iniziare il campionato dopo il calciomercato. Ci abbiamo provato anche confrontandoci con le leghe europee, ma la Liga spagnola è stata categorica in tal senso e non siamo riusciti a trovare l'accordo. Nostro malgrado abbiamo dovuto accettare di arrivare fino al 30 agosto per la chiusura del mercato. Anche con la Lega saudita abbiamo aperto un dialogo che va nella direzione di posticipare l'inizio dei campionati dopo il calciomercato".