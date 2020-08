The Times - Gabriel-Arsenal, mancano solo le firme! Contratto quinquennale, gli ultimi dettagli saranno limati oggi: niente da fare per il Napoli

Ultime calciomercato Napoli. Gabriel non sarà un calciatore del Napoli: ne sono sicuri in Inghilterra dove danno ormai per imminente il passaggio all'Arsenal. Secondo quanto riportato dal The Times, il centrale brasiliano ha scelto i Gunners: ultimate le visite mediche, nella giornata di oggi saranno limati gli ultimi dettagli per quanto riguarda il suo contratto (quinquennale) prima della firma che lo renderà a tutti gli effetti un giocatore dell'Arsenal. Niente da fare, dunque, per il Napoli che dovrà virare su altri obiettivi.