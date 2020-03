The Sun - Wolverhampton su James Rodriguez: pronta un'offerta di 71 milioni!

Il futuro di James Rodriguez è lontano dal Real Madrid, il trequartista doveva partire già nella scorsa sessione estiva di calciomercato ma gli infortuni dei compagni di squadra hanno rimandato il suo trasferimento. E' stato il grande obiettivo del Napoli che non è riuscito a trovare l'accordo giusto con i blancos. Secondo quanto riportato dal The Sun il Wolverhampton sarebbe disposto a sborsare circa 71 milioni di sterline per strappare James Rodriguez. Offerta monstre per un calciatore che ha tanta qualità ma troppo discontinuo.