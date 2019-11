The Sun - Mourinho vuole Koulibaly al Tottenham, possibile affondo nella sessione di mercato invernale

Ultimissime calcio mercato Napoli - Primo giorno da allenatore del Tottenham per José Mourinho ma non esiste solo il campo di gioco per il tecnico portoghese, ha le idee molto chiare e nella prossima sessione di mercato vuole rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato dal portale del The Sun, uno degli obiettivi è Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli piace da tempo allo Special One, ai tempi del Manchester United offrì 95 milioni di sterline a De Laurentiis che rifiutò. Adesso potrebbe aver un costo minore visti i problemi del Napoli all'esterno del rettangolo di gioco.

Koulibaly