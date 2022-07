The Athletic - Manchester United su Osimhen: c'è un motivo se hanno scelto proprio lui!

Calciomercato Napoli, tornano a salire le quotazioni per l'addio di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano del Napoli potrebbe dire addio quest'estate nel caso in cui arrivasse un'offerta di almeno 100 milioni di euro: tanto ha chiesto il presidente Aurelio De Laurentiis per lasciarlo partire.

Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di un'offerta del Bayern Monaco, impegnato a sostiture Lewandowski, ma tra le squadre interessate ad Osimhen c'è anche il Manchester United.

Manchester United su Osimhen

Oggi il quotidiano britannico "The Athletic" fa il punto proprio sul calciomercato del Manchester, indicando gli attaccanti sondati dai Red Devils per la prossima stagione: oltre al nome di Victor Osimhen, ci sono quelli di Jamie Vardy del Leicester, Tammy Abraham della Roma, Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Paulo Dybala, svincolato ex Juventus. L'obiettivo è quello di rimpiazzare Cristiano Ronaldo con un vero centravanti di ruolo.

C'è un motivo se hanno scelto proprio Osimhen. Numeri e statistiche alla mano, The Athletic si sofferma sui motivi per i quali il Manchester United dovrebbe preferire un calciatore anziché un altro. E a proposito di Osimhen, scrivono: "È uno degli attaccanti più richiesti in Europa per i suoi dribbling e la sua propensione a tirare da fuori". A convincere ulteriormente l'allenatore Ten Hag ci sarebbero anche le statistiche relative al recupero palla, le intercettazioni e la loro efficacia in gara.

Statistiche Osimhen

Di seguito ecco il resto delle statistiche su Osimhen pubblicate dal The Athletic.