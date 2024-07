TGR - Lukaku, altro che Milan! Ormai si è già promesso al Napoli di Conte

Calciomercato Napoli, ultime notizie dal TGR Rai! Il giornalista Ciro Venerato svela i nuovi aggiornamenti relativi alle trattative per Hermoso e Lukaku, per il momento in stand-by.

Lukaku

Maggiori dettagli sul futuro di Romelu Lukaku, che si sarebbe già promesso al Napoli attraverso la mediazione di Antonio Conte e del direttore sportivo Manna. Non appena il Napoli si libererà del contratto di Victor Osimhen, si provvederà dunque ad ingaggiare l'attaccante belga di proprietà del Chelsea, pupillo di Conte.

Scongiurato dunque il rischio di un concreto inserimento del Milan nella trattativa: Lukaku si è promesso al Napoli!