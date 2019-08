Sembra scritto il futuro di Gennaro Tutino, che con ogni probabilità andrà in prestito all'Hellas Verona. E' la grande occasione per lui, dal momento che potrà confrontarsi per la prima volta con il grande calcio italiano. Come riportato da "Ciociaria oggi", però, il Frosinone avrebbe fatto un tentativo in extremis per assicurarsene le prestazioni. L'azzurro, infatti, è considerato il profilo ideale per sostituire Daniel Ciofani, ad un passo dalla Cremonese.