Tempestilli: "Spalletti si nasconde, non ama i proclami. Dzeko? Penso gli piacerebbe averlo in azzurro"

Antonio Tempestilli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ecco le parole di Tempestilli:

"Spalletti farà il suo meglio ma è evidente che se toglie determinati giocatori dalla squadra perdi di competitività almeno che non vai a prendere qualcuno di pari lavoro. Luciano predica calma, si nasconde e non gli piacciono i proclami. Certo è che Spalletti e De Laurentiis sono due caratteri belli forti. Dzeko? Piacerebbe a Spalletti ma a Napoli dovrebbe capire che in azzurro non sarebbe titolare"