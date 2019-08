Telenovela Zaha finita: aveva chiesto la cessione ma resta al Crystal Palace, rifiutata un'offerta spaventosa dell'Everton

Mercato Napoli - Uno dei nomi accostato al Napoli nell'ultimo periodo è quello di Wilfried Zaha, talentuosa ala sinistra di piede destro attualmente in forza al Crystal Palace. Il giocatore, infatti, ha fatto di tutto per andar via, chiedendo la cessione al club, ma alla fine si è visto costretto a restare nel suo attuale club dal momento che il mercato in entrata in Inghilterra è finito proprio nella giornata di oggi e dunque, adesso, è impossibile ipotizzare una sua cessione.

Zaha

Stando a quanto riportato dai media inglesi, proprio prima della sirena il Crystal Palace ha rinunciata un'offerta spaventosa dell'Everton, che per l'ex Manchester United si era spinto ad offrire 80 milioni di euro più due giocatori, uno dei quali era Cenk Tosun. Insomma, è l'ennesima conferma del fatto che si trattava di una pista a dir poco difficile da condurre in porto per il Napoli a cui mancavano gli strumenti per soddisfare le richieste economiche della società londinese.