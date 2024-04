Telelombardia - Allegri ha espresso un desiderio sulla sua prossima squadra, svolta per il Napoli?

Calciomercato Napoli - Clamoroso colpo di scena per il prossimo allenatore del Napoli, ci sono delle importanti notizie che riguardano il mercato degli allenatori e il valzer delle panchine che ci sarà quest'estate. Anche appunto il Napoli di De Laurentiis coinvolto visto che quasi sicuramente andrà via Calzona e bisognerà scegliere il nuovo allenatore del Napoli.

Nuovo allenatore Napoli, svolta per la panchina grazie al Milan

Ci sono ora aggiornamenti molto importanti che arrivano riguardo quelli che saranno i cambi delle prossime settimane, visto che la stagione va verso la conclusione. Presto i top club diranno la loro con dei cambi in panchina e sono coinvolti anche Napoli, Milan e Juventus tra le grandi. La Roma ha appena confermato De Rossi e, dunque, restano tre i top club che dovranno cambiare e ci sono tanti nomi in ballo.

Antonio Conte, Sarri, Pioli, Italiano, Thiago Motta, Gasperini e tante altre sorprese che possono arrivare da un momento all'altro per Juventus, Milan e Napoli. Ora arriva una notizia dai colleghi di Telelombardia Tv, riguardo l'allenatore Massimiliano Allegri che avrebbe espresso il desiderio di tornare al Milan, avanzando la sua candidatura direttamente a Zlatan Ibrahimovic. Occhio quindi anche al Napoli coinvolto in questo giro con Pioli e Conte che possono essere più vicini in caso Allegri dovesse tornare al Milan.