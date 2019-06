Tante squadre vogliono Palmiero, Cds: primo obiettivo Pescara se parte Brugman

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Pescara sarebbe interessato a Palmiero del Napoli: "Ma non c’è solo l’attacco, un’altra grande incognita è quella relativa alla permanenza o meno di Gaston Brugman. Sulla questione Sebastiani è molto chiaro. «Gaston ha molti estimatori, dipende da lui se ha voglia di rimanere o preferisce puntare più in alto. Sarebbe in ogni caso un’aspirazione legittima e noi la asseconderemmo, non abbiamo mai legato nessuno figurarsi il nostro capitano». In caso di partenza di Brugman il Pescara punterebbe su Palmiero del Napoli, era al Cosenza. Infine, Hugo Campagnaro potrebbe restare a gettone e contestualmente iniziare la carriera dirigenziale".