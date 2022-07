Sky - Non solo Kim e Diallo, idea Tanganga per la difesa! Da battere il Milan: in stand-by Acerbi

Ultimissime Napoli calciomercato. Il club di De Laurentiis prosegue la caccia al sostituto di Koulibaly: i nomi in pole position per il Napoli restano quelli di Diallo e Kim Min-Jae, rispettivamente al Psg e Fenerbahce, ma ci sono anche altri profili seguiti.

Uno dei nomi alternativi, come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è quello di Tanganga del Tottenham:

Altri nomi restano per ora in stand-by: Acerbi rimane sullo sfondo, mentre è stato fatto un sondaggio per Lindelof del Manchester United senza però approfondire. C'è poi anche il nome di Tanganga del Tottenham su cui però sta avanzando il Milan.