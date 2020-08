Tagliafico, l'agente: "Vuole lasciare l'Ajax, ha l'accordo con il club! Nessuna chiamata da Napoli al momento"

Calciomercato Napoli - Napoli su Nicolas Tagliafico per la corsia di sinistra di difesa. Tante le notizie sul calciatore dell'Ajax. Intanto a SpazioNapoli, è intervenuto l'agente del calciatore: "Contatti con il Napoli? Niente di vero. Non c’è stato nessun contatto né con il club né con noi stessi. Se a Nicolas piacerebbe giocare in Italia? È difficile parlare con lui di squadre che non hanno ancora mostrato interesse. Abbiamo parlato di un paio di squadre inglesi e di un altro paio di altre nazioni. Per ora nessuna chiamata dall’Italia, né dal Napoli né dall’Inter come si dice sui giornali. Nicolas vorrebbe lasciare l’Ajax, ha già un accordo con la squadra. Il mercato però quest’anno è imprevedibile e lento a causa di quello che è successo per il Coronavirus. C’è ancora un altro mese e vediamo cosa ci offrirà il mercato”.