Summit Napoli al Parker's: dopo Conte, Manna e Sinicropi è arrivato il Chief Revenue Officer Bianchini | FOTO CN24

Antonio Conte è arrivato alle 16.30 al Grand Hotel Parker's al Corso Vittorio Emanuele, sua 'personale' base in queste ore napoletane, con sua moglie Elisabetta e la figlia Vittoria. Ad accogliere l'allenatore del Napoli, oltre ad una inaspettata pioggia, un tifoso per un selfie. Cappellino verde in testa e poi dritti nella hall dell'albergo partenopeo.

aggiornamento 16.50: la moglie Elisabetta e la figlia Vittoria hanno lasciato la struttura, presumibilmente per un primo giro tra le vie di Napoli e, chissà, anche la visione di qualche possibile casa partenopea.

aggiornamento 16.56: sono arrivati al Parker's anche il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ed il Club Manager Antonio Sinicropi .

aggiornamento 17.36: è arrivato il Chief Revenue Officer del club azzurro, Tommaso Bianchini.