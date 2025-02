Suggestione Insigne svincolato, alcuni tifosi sognano il ritorno a Napoli: cosa prevede il regolamento

Clamoroso: Lorenzo Insigne potrebbe lasciare il Toronto FC. Il Canadian Press ha fatto il punto della situazione sull’ex capitano del Napoli svelando un possibile epilogo a sorpresa. Il contratto con il club canadese scade infatti nel 2026 ma Insigne non rientra più nei progetti del Torontodopo aver rifiutato tre ottime offerte da Venezia, Valladolid e Sivasspor.

Dopo il ‘no’ alle offerte provenienti rispettivamente da Italia, Spagna e Turchia, i canadesi hanno avvertito l’italiano di scegliere: risoluzione consensuale del contratto oppure tribuna fino alla scadenza dello stesso. Una situazione spiacevole, considerando che l'attaccante napoletano, potenzialmente, sarebbe uno dei migliori giocatori dell’MLS.

Calciomercato Napoli, è possibile la suggestione Insigne da svincolato?

E purtroppo non va meglio per i suoi tifosi accaniti a Napoli che magari, alla luce di questa situazione e dell'infortunio di David Neres, sognano, sperano e invocano un suo ritorno in maglia partenopea da svincolato: pur ammesso che la SSC Napoli ci pensi (cosa complicata considerando la politica portata avanti in questi anni) non è detto che il giocatore si svincoli, ancor di più nei pochi giorni a disposizione. C'è infatti una scadenza per poterlo pescare potenzialmente dagli svincolati: va fatto entro il 23 febbraio 2025.