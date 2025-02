"O accetti o rescindi", clamoroso Insigne: rifiuta tre offerte, Toronto pronto a metterlo in tribuna tutto l'anno!

Calciomercato Napoli, tempi duri per l'ex capitano della SSC Napoli, Lorenzo Insigne. Secondo quanto scrive l'autorevole giornalista Neil Davidson su Canadian press la storia d'amore tra Lorenzo Insigne e il Toronto sembra essere finita, ironia della sorte proprio nel giorno di San Valentino.

Toronto Insigne, ex capitano Napoli

Insigne-Toronto, è finita: l'ex Napoli può finire in tribuna

La situazione è precipitata tra il Toronto FC e Lorenzo Insigne. A Insigne, il cui stipendio di 15,4 milioni di dollari la scorsa stagione è stato secondo solo a quello di Lionel Messi nella Major League Soccer, è stato imputato di non adattarsi allo stile di gioco del Toronto sotto la guida del nuovo allenatore Robin Fraser, hanno affermato due fonti a conoscenza della situazione.

Le fonti, a cui è stata concessa l'anonimato perché non autorizzate a parlare pubblicamente della questione, hanno confermato che Toronto ha presentato al 33enne italiano offerte di trasferimento provenienti dall'Italia (Venezia), Spagna (Real Valladolid) e Turchia (Sivasspor).

Insigne, il cui contratto con Toronto scade nel giugno 2026, ha rispedito ai mittenti tutte le prooiste l'offerta.

Il Toronto, secondo quanto riferisce il quotidiano nord americano, a quel punto si è indispettito ed ha preso i primi provvedimenti:

Insigne non ha fatto parte delle formazioni della prima squadra nelle due partite di precampionato del club finora disputate e l'ex capitano del Napoli si trova di fronte a una scelta: accettare il trasferimento o la risoluzione consensuale del suo contratto oppure restare seduto in tribuna per tutta la durata residua del contratto. Le opzioni di trasferimento potrebbero dover attendere fino all'estate, con le finestre chiuse in molti mercati, Martedì contro il Colorado a Palm Beach, Florida, Fraser ha schierato una formazione di prima squadra per iniziare la partita, che ha visto una frazione di 30 minuti aggiunto a due metà di 45 minuti. Insigne è entrato al 71° minuto.

"Alla fine, stiamo osservando tutti i giocatori e li stiamo osservando in scenari diversi", ha detto Fraser dopo la partita quando gli è stato chiesto della partecipazione tardiva di Insigne. "È semplicemente come è andata".

Insigne ha fatto parte anche della seconda uscita nella partita inaugurale della pre-stagione del TFC in Spagna il 30 gennaio, finita con un pareggio per 1-1 con i norvegesi del Fredrikstad FK.

I canadesi rincarano la dose:

Il fatto che i tre club europei disposti ad accettare Insigne — con il Toronto FC che paga una parte consistente del suo stipendio — siano quasi in fondo alle rispettive classifiche è la prova che l'interesse per Insigne è modesto.

Soprannominato "Lorenzo Il Magnifico", Insigne e il suo connazionale Federico Bernardeschi sono arrivati con clamore nell'estate del 2022. Ma nonostante ci siano stati sprazzi di qualità da star, Insigne non ha confermato le attese. In 54 presenze nella MLS, ha realizzato 14 gol e 14 assist, per un costo di oltre 30 milioni di dollari.

Era arrivato per la sua fama di tiro potente e pericoloso sui calci piazzati. Ma troppo spesso, si è infortunato. E quando rientrava in campo il suo linguaggio del corpo era spesso negativo, mostrando più frustrazione che esplosività.

Il boss della MLSE Keith Pelley aveva anticipato che il club stava per cambiare rotta lo scorso ottobre, dopo che la squadra non aveva partecipato ai playoff per la quarta stagione consecutiva, concludendo all'11° posto nella Eastern Conference con un record di 11-19-4. "TFC è una ricostruzione completa... Tutto è sul tavolo", ha affermato Pelley, presidente e amministratore delegato di Maple Leaf Sports and Entertainment.

Il TFC ha annunciato la firma di Insigne l'8 gennaio 2022, con un accordo quadriennale a partire dal 1° luglio. All'epoca, l'allora presidente del club Bill Manning lo definì un "giorno storico ed emozionante per il nostro club".

"Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È stato campione europeo con l'Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera da club con il Napoli. Lorenzo ha il talento per cambiare le partite. Gioca con gioia e passione e i nostri fan e sostenitori adoreranno guardarlo come membro della nostra squadra". Manning ha lasciato il suo doppio incarico di presidente del TFC e degli Argonauts della CFL lo scorso luglio, mentre Pelley affermava che era necessaria una "nuova direzione".