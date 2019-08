Su Llorente anche la Fiorentina, La Repubblica: c'è da battere la concorrenza di Napoli e Lazio

Calciomercato Napoli. C’è anche un mercato degli svincolati che la Fiorentina sta tenendo in considerazione. Operazioni difficilissime per gli ingaggi. Oggi tra i parametri zero ci sono molte occasioni. Un nome che i viola stanno monitorando è quello di Ribery. Anche dal Qatar e dall’Arabia Saudita sono pronti a ricoprirlo d’oro ma Ribery si sente ancora in grado di fare la differenza. Vuole rimanere in un calcio ancora molto competitivo. Ribery è disponibile a ridursi lo stipendio percepito al Bayern Monaco, ma la richiesta minima è intorno ai 4 milioni di euro a stagione per due anni. Insomma sul bilancio andrebbe ad incidere per il doppio ( considerato il lordo). Tanti club possono fare proposte economiche molto più alte, nonostante questo i viola restano alla finestra. La Fiorentina è attenta anche alle punte centrali, visto che Simeone può partire. Scrive Niccolò Ceccarini sull'edizione fiorentina de La Repubblica:

Calciomercato, la Fiorentina pensa anche a Llorente