"Stiamo andando a combattere fino alla fine". L'agente di Higuain è a Torino: il Pipita quasi costretto ad accettare la Roma

Il Corriere di Torino scrive sul futuro di Gonzalo Higuain:

"Nicolas Higuain è a Torino. E si prepara alla «battaglia». Quella con la dirigenza della Juve, per valutare il futuro di suo fratello Gonzalo, di cui è il manager. «Stiamo andando a combattere fino alla fine»: queste le parole diffuse su Instagram da Nicolas Higuain. Un richiamo al motto della Juve, nei giorni in cui il Pipita continua a lavorare alla Continassa alla corte di Maurizio Sarri. Allenandosi con il gruppo, senza essere trattato da separato in casa: non mancano le immagini diffuse dal club bianconero di Higuain sorridente e integrato con un gruppo che gli vuole bene, come i tifosi che il giorno del raduno gli hanno chiesto di restare. Ma questo non impedisce alla Juve di continuare a ritenerlo fuori dal progetto e di questo si continuerà a parlare: c’è la Roma a spingere e il Pipita sembra destinato a dover accettare questa soluzione, anche perché dall’estero non è ancora arrivato nulla"