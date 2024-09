SSC Napoli, situazione ingaggi: Lukaku il più pagato, segue Politano! Ecco la cifra totale

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta la situazione sul monte ingaggi in casa dei partenopei:

"Il Napoli √® quinto. Con 77 milioni di euro alla voce "costo per gli stipendi" dei calciatori. Alle spalle delle solite: Inter, Juventus, Milan e Roma. E davanti a Lazio e Atalanta. Eppure, per De Laurentiis si pu√≤ dire: missione compiuta. Anche senza Champions, il Napoli non √® certo in recessione. Ed √® un grande segnale di solidit√† economica e finanziaria.¬†Ovvio, la cifra non tiene conto di un paio di aumenti concordati e all'appello, quindi, manca ancora il ritocco di Meret e quello di Kvaratshelia nelle prossime settimane destinato a prolungare con emolumenti pari a quelli dei leader attuali (pi√Ļ o meno 6 milioni di euro). Dunque, superer√† quota 80 milioni.

Quest'anno, √® Lukaku quello pi√Ļ pagato, con stipendio lordo, comprensivo di bonus, di circa 9,7 milioni di euro. Poi, c'√® una sorta di livellamento con Politano, Neres, McTominay e Di Lorenzo che percepiscono 5,6 milioni di euro (sempre al lordo). Gli altri appena arrivati hanno in busta paga 3,5 milioni Gilmour, 3,3 Spinazzola e 2,4 Marin. Ecco, il ds Manna era sicuro di poter tagliare Mario Rui (3,6 milioni) e anche Folorunsho (2,7) ma alla fine non ne fa un dramma perch√© era fondamentale la sforbiciata dello stipendio di Osimhen. In ogni a fare la parte del leone in serie A resta sempre l'Inter con 141 milioni lordi, seguito dalla Juventus (115)".