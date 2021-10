Ultime notizie calcio mercato Napoli - Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci sono voci che vogliono il Napoli interessato a Reinildo Mandava già a gennaio. In tal senso non abbiamo riscontri dal momento che resta una pista ma solo per l'estate".