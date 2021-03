Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della puntata di oggi di Radio Goal:

"Le speranze che Gennaro Gattuso resti alla guida del Napoli nella prossima stagione sono pari a zero. Lo ha confermato anche Ciro Venerato in un suo recente intervento ai nostri microfoni. La decisione ormai è stata già presa da parte sia della società che del mister. De Laurentiis pensa a Italiano e Juric come possibili sostituti".