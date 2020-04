SSC Napoli, la radio ufficiale - Milik-Mertens, trattative aperte per i rinnovi! In bilico altri quattro attaccanti azzurri

Ultime notizie mercato Napoli – Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Trattative aperte per i rinnovi sia di Milik che di Mertens. Se non si dovesse raggiungere un’intesa, il belga andrà via mentre il polacco sarà ceduto. Sull’ex Ajax ci sono top club sia italiani che internazionali. In attacco, poi, ci sono in bilico le situazioni di altri quattro calciatori: Callejon è in scadenza, Lozano bisogna vedere se rientrerà nei piani di Gattuso e poi ci sono Younes e Llorente”.