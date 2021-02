SSC Napoli, la radio ufficiale - De Laurentiis si è informato su Petrachi come nuovo d.s. Questi i suoi colpi di mercato tra Torino e Roma

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Arrivano delle notizie su un nome che circolava in ottica Napoli. Il presidente De Laurentiis è affascinato dall'eventualità dell'arrivo di un nuovo direttore sportivo come Gianluca Petrachi. C'è stima per il diesse ed ha preso anche informazioni su come lavora e sul suo progetto. Alla Roma scelse Fonseca, ha preso Vilar a 4 milioni di euro. Al Torino prese Belotti a 7 milioni, chiuse anche per Lautaro a 9 milioni, ma Cairo bloccò tutto".