SSC Napoli, la radio ufficiale: "Contatti tra azzurri ed il Lille per Gabriel, nei prossimi giorni può arrivare l'intesa! C'è il gradimento del ragazzo"

Ultime notizie mercato Napoli – Marcello Calvano, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Abbiamo raccolto conferme sull’interesse del Napoli verso Gabriel. Chi lo conosce molto bene ci ha detto che le società stanno trattando ma ad ora non ci sono le condizioni per chiudere l’operazione. Il divario tra domanda ed offerta è minima e l’intesa può arrivare a giorni. Il calciatore ha espresso il suo gradimento per la piazza azzurra”.