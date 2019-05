SSC Napoli, la radio ufficiale: il Napoli prenderà sei giocatori, tre top! De Laurentiis vuole agevolare Ancelotti per costruire una grandissima squadra

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, la radio ufficiale della SSC Napoli, è intervenuto in diretta il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni sul Napoli:

“C’è feeling totale, Ancelotti con Giuntoli e De Laurentiis si ritrovano su tutto a partire da mercato in entrata ed uscita. Per quanto riguarda il ritiro estivo di Dimaro, invece, mi dicono che sarà pazzesco. Ancelotti, De Laurentiis e Giuntoli hanno già deciso le linee guida del mercato: clima bellissimo, conviviale, confronto sui programmi e sul tesoretto delle cessioni.

Il Napoli prenderà sei giocatori: tre saranno importanti, perchè Ancelotti sa che non potranno essere tutti e sei importanti, ma De Laurentiis lo vuole agevolare per costruire una grandissima squadra. Altri tre acquisti saranno di prospettiva. Per farvi un esempio: se non arriva Trippier, arriva Di Lorenzo, e non arriva Kouamé poi arriva Lozano”