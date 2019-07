Colpo importante per il Milan, che si è assicurato le prestazioni del talentuoso terzino sinistro del Real Madrid Theo Hernandez che a lungo è stato seguito ed accostato anche al Napoli. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sono queste le cifre dell'operazione: 2 milioni per il prestito oneroso più 18 per il riscatto tra due stagioni. Il giocatore, dopo le visite mediche effettuate a casa Milan, ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2024.