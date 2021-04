Sportmediaset - Spalletti al Napoli, ipotesi seria di ADL! Gattuso vicinissimo alla Fiorentina

Calciomercato Napoli - Spalletti Napoli e Gattuso Fiorentina. Arrivano le ultimissime di calciomercato da Sportmediaset sul Napoli e la Fiorentina. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sport Mediaset, infatti, il Napoli sta valutando seriamente l'ipotesi Luciano Spalletti, con il presidente De Laurentiis che vuole infatti puntare su un nome di esperienza per il prossimo anno. Andrà via Gattuso a fine stagione, che è sempre più vicino alla Fiorentina. L'unico altro concorrente per la panchina viola e De Zerbi, che pare ormai a un passo dallo Shakthar Donetsk.