Mediaset - Osimhen-Liverpool e Nunez-Chiesa al Napoli: i dettagli del possibile scambio

Calciomercato SSC Napoli - Nella serata di giovedì è spuntata l'ipotesi di mercato che prevederebbe il passaggio di Darwin Nunez e Federico Chiesa al Napoli con Victor Osimhen al Liverpool: Sport Mediaset elenca le cifre di questo potenziale scambio.

Osimhen-Liverpool con Nunez e Chiesa al Napoli: cifre e dettagli del possibile scambio

Il Napoli valuta Nunez 40 milioni, c’è la disponibilità a inserire dei bonus ma non intende spingersi troppo, e l’esterno italiano intorno ai 10 milioni. Osimhen ha una clausola rescissoria da 75 milioni, come conseguenza il Napoli chiede un conguaglio di 25 milioni.

Il Liverpool ha versato al Benfica 75mln più bonus nel 2022, nell’ultima stagione in Premier 30 presenze, 9 da titolare e 5 gol. Al Liverpool non lo valutano meno di 50 milioni. Per Chiesa nessun problema alla cessione ma deve essere cessione definitiva e non prestito.

Questione ingaggi: Nunez prende 4,5 milioni a stagione, cifra che rientra nei parametri del Napoli. Chiesa invece percepisce 7,5mln e dovrebbe rivedere al ribasso le pretese. Osimhen da contratto ha un ingaggio da 12 milioni all’anno bonus compresi che il Liverpool di base coprirebbe liberandosi di quelli di Nunez e Chiesa.

L’ostacolo? I Reds non sono dell’idea di dare al Napoli il conguaglio chiesto, anzi l’idea è quella di uno scambio fra giocatori. Nunez sarebbe favorevole al trasferimento, e Osimhen-Liverpool? Il nigeriano ha rifiutato l’offerta da 35 milioni all’anno dell’Al-Hilal, non ha più Calenda come agente, gradisce un futuro in Premier, ma preferirebbe il progetto della Juventus. L’obiettivo è cedere Osimhen prima del ritiro in Trentino.