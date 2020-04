Sportmediaset - Milik-Juve, via libera all'operazione da parte di Agnelli: c'è anche l'ok del calciatore

Calciomercato Napoli - Sportmediaset scrive sull'indiscrezione Juve-Milik. L'attaccante polacco è in scadenza con il Napoli nel 2021 e non ha intenzione di rinnovare. La Juventus ci prova e vuole accontentare Maurizio Sarri che chiede un calciatore con le sue caratteristiche. La cessione di Gonzalo Higuain libererà un posto per un attaccante, il polacco è in pole e scavalca Icardi.

Milik-Juventus, le ultime notizie di mercato

"Per questo Agnelli, che ha deciso di dare tutto il supporto possibile all'allenatore toscano, avrebbe già dato il suo parere positivo all'operazione. Paratici si sarebbe mosso per tempo e avrebbe ricevuto un ok di massima dall'entourage del giocatore. E' proprio per questo che Milik ha finora rifiutato ogni proposta di rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2021, da parte del Napoli. Al momento è difficile parlare di date e cifre vista la situazione l'egata all'emergenza coronavirus, ma di sicuro il nome di Milik sembra essere il più caldo sul taccuino della Juve. De Laurentiis permettendo".