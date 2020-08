Sportmediaset - La Juventus a caccia di un centravanti: Milik la priorità, due italiani le alternative

Ultime notizie mercato Napoli - In casa Juventus è sempre più probabile che possano salutare sia Douglas Costa che Gonzalo Higuain ed è per questo motivo che i bianconeri, per il loro reparto offensivo, starebbero seriamente cercando un centravanti. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, la priorità per quel ruolo restare Arek Milik del Napoli ma nel frattempo i bianconeri stanno anche valutando le alternative che risponderebbero al nome di due italiani, vale a dire Andrea Pinamonti del Genoa e Gianluca Scamacca del Sassuolo.

Arek Milik Juventus