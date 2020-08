Sportmediaset - La Fiorentina ci prova per Higuain, affare reso difficile dall'ingaggio dell'argentino

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Sulle tracce di Gonzalo Higuain c'è anche la Fiorentina. L'argentino, infatti, è in uscita dalla Juventus e la Viola sta valutando quanto sia fattibile come operazione. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, Pradè, direttore sportivo del club toscano, avrebbe fatto un sondaggio dalle parti di Torino, per capire la fattibilità dell'affare: l'ostacolo principale è l'ingaggio, visto che l'argentino percepisce 7,5 milioni a stagione, e l'idea viola sarebbe quella di chiedere ai bianconeri di partecipare in parte al pagamento dello stipendio.

