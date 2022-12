Notizie calcio. Jorginho è in attesa di conoscere il proprio futuro: il centrocampista ex Napoli, in scadenza a giugno, è molto conteso sul mercato come riporta Sportmediaset.

Calciomercato, la priorità di Jorginho

Nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2023 e l'apprezzamento dei bianconeri, non ci sarà la Juve nel futuro di Jorginho. Il giocatore sarebbe infatti dell'idea di continuare nel Chelsea, con cui i colloqui per il rinnovo sono aperti. Sull'italo-brasiliano c'era anche il Barcellona.