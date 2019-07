Sportmediaset - Intrigo Inter-Juventus per Icardi, Agnelli vola ad Ibiza: l'affare si sblocca?

Calciomercato Napoli - Uno dei nomi che sta infiammando questo mercato estivo è certamente quello di Mauro Icardi. Il bomber argentino, infatti, è stato messo sul mercato dall'Inter, come ammesso dallo stesso direttore sportivo nerazzurro Beppe Marotta nella conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, ed è sul taccuino sia del Napoli che della Juventus. A tal proposito, arrivano delle novità significative da parte di Sportmediaset.

Mauro icardi

Mercato Napoli, blitz di Agnelli per Icardi

Nella serata di domenica, infatti, il presidente della Juventus Andrea Agnelli è partito da Malpensa in direzione di Ibiza dove potrebbe aver incontrato l'agente Fifa Gabriele Giuffrida, che secondo qualcuno sarebbe l'intermediario che si starebbe occupando dell'operazione per portare l'ex Sampdoria in bianconero. A tal proposito, arrivano degli indizi anche sui social, dal momento che la moglie di Icardi, Wanda Nara, proprio qualche giorno fa ha iniziato a seguire su Instagram lo stesso Giuffrida. E chi lo sa, come si legge su Sportmediaset, che questa di Agnelli non possa essere la mossa risolutiva per sbloccare questa operazione che sarebbe davvero storica.