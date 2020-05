Sportmediaset - Il Newcastle si fionda su Koulibaly, ADL spara altissimo e punta a creare un'asta

Ultime notizie mercato Napoli - Continua a far parlare di sé Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese, infatti, pare esser destinato a salutare Napoli e su di lui ci sono alcuni dei migliori club a livello mondiale. A quanto pare, però, stando a quanto riportato da Sportmediaset, per lui si sta iniziando a muovere anche il Newcastle che, con il cambio di proprietà, ha intenzione di puntare in alto e di mettere in atto una campagna acquisti faraonica. Gli inglesi e tutte le squadre che vorranno provarci con lui dovranno fare i conti con la volontà di Aurelio De Laurentiis di incassare una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni dalla sua cessione creando un'asta di portata internazionale.

Kalidou Koulibaly Napoli