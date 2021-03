Calciomercato Napoli - Elseid Hysaj lascierà Napoli, arrivano aggiornamenti importanti da Sportmediaset.it riguardo il futuro del terzino albanese. Il calciatore del Napoliè in scadenza a giugno e sarà svincolato a fine stagione per firmare con una nuova squadra. Come riportato da Sport Mediaset, infatti, su Elseid Hysaj ci sono tre club di Serie A, si tratta di Milan, Roma e la Lazio.