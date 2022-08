SportMediaset - Doppio colpo Napoli: Raspadori e Kepa ai dettagli

Calciomercato Napoli - SportMediaset ne è sicura: "Doppio colpo in arrivo, ai dettagli gli affari Kepa e Raspadori". Il Napoli sta stringendo per due colpi da affidare a Spalletti prima che inizi il campionato. Il primo riguarda il nome di Giacomo Raspadori, ormai accostato da tempo agli azzurri. Il secondo è Kepa.

Del doppio colpo del Napoli, Sport Mediaset scrive:

"Il giovane talento del Sassuolo ha già trovato l'accordo con i partenopei e ha chiesto ufficialmente al club emiliano di essere ceduto. Al momento l'unico ostacolo è la differenza tra richiesta e offerta delle due società in questione. Il Napoli si è spinto sino a 30 milioni di euro, mentre l'ad Carnevali ne chiede 40. Come spesso accade, si potrebbe trovare una via di mezzo che faccia tutti felici. Dal canto suo, Raspadori spinge per andare al Napoli, anche se il suo entourage lo invita a non affrettare i tempi.

Capitolo portiere. Con Meret che ha deciso di accettare la proposta dello Spezia (dopo il rinnovo), la strada è spianata per arrivare allo spagnolo Kepa. Anche in questo caso, il giocatore e il Napoli avrebbero già l'accordo. C'è, invece, da limare la distanza con il Chelsea. L'operazione prevede un prestito a 3 milioni di euro, con l'inserimento di possibili bonus da 5,5 milioni. AdL vorrebbe ridurre drasticamente questa cifra e spera che l'agente di Kepa, Ramadani, possa intercedere con i Blues".