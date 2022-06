Sportmediaset - Anche Tatarusanu come vice Meret, su osipna c'è l'Al Nassr

Capitolo portiere in casa Napoli, affrontato negli articoli del portale di Sportmediaset:

Il Napoli ha scelto: Alex Meret è pronto a rinnovare il contratto fino al 2027 e la maglia da titolare sarà sua. David Ospina non ha accettato il rinnovo a cifre inferiori - aveva chiesto un triennale a tre milioni netti a stagione - e per questo è svincolato. Nel futuro del colombiano c'è l'Arabia Saudita, con l'Al Nassr che ha già messo sul piatto un'offerta importante. Per il ruolo di vice Meret tra i portieri in lista, oltre a Salvatore Sirigu, c'è Ciprian Tatarusanu, estremo difensore di proprietà del Milan.