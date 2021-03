Sportmediaset - Napoli, ADL vuole sostituire Gattuso con Alessio Dionisi dell'Empoli! Sta superando gli altri candidati

Calciomercato Napoli - Alessio Dionisi sostituto di Gattuso per la panchina del Napoli! E' questa l'ultima idea di De Laurentiis. Come riportato da Sportmediaset il Napoli ha dato via al casting per il post Gattuso e pare che Alessio Dionisi, allenatore dell'Empoli, abbia convinto. Gennaro Gattuso è ormai destinato a lasciare la panchina del Napoli e De Laurentiis vuole puntare su un giovane allenatore emergente come Dionisi per il Napoli.

Alessio Dionisi Empoli

Calciomercato Napoli: Alessio Dionisi sostituto di Gattuso, supera gli altri candidati

Secondo Sportmediaset, Aurelio De Laurentiis vuole portare Alessio Dionisi al Napoli, pare che l'attuale allenatore dell'Empoli stia superando gli altri candidati in corsa per la panchina del club azzurro. Dionisi ha 41 anni e attualmente guida l'Empoli in testa alla classifica di Serie B. Il Napoli e Dionisi già si sono incontrati agli ottavi di finale di Coppa Italia, quando gli azzurri hanno vinto con grande fatica per 3-2, contro un grande Empoli uscito dal campo a testa altissima.

Calciomercato Napoli, dirigenza stregata da Dionisi

Alessio Dionisi è il candidato più credibile alla panchina del Napoli per la prossima stagione per quello che sta dimostrando all'età di 41 anni con l'Empoli. Ai dirigenti del Napoli è piaciuto molto il modo di lavorare di Dionisi e ora si pensa possa essere pronto per la panchina di un grande club come Napoli. Resta il dubbio legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Con la Champions De Laurentiis potrebbe pensare ad un profilo più esperto come Paulo Fonseca, ma ad oggi Dionisi piace sempre di più al Napoli e potrebbe fare lo stesso percorso di Sarri.

Dionisi Napoli

Calciomercato Napoli, Gattuso alla Fiorentina

Se Alessio Dionisi si avvicina al Napoli, c'è Gattuso che si avvicina alla Fiorentina. Sempre secondo Sportmediaset, il tecnico azzurro è intrigato particolarmente dall'offerta della società di Rocco Commisso. Su Gattuso c'è anche la Lazio che pensa a lui in caso di divorzio da Simone Inzaghi, che a sua volta piace al Napoli.