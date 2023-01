SportItalia - Zaniolo-Bournemouth, comunicata la sua decisione alla Roma

Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, riporta le ultime notizie in merito al caso Nicolò Zaniolo:

"Nicolò Zaniolo ha detto no al Bournemouth. Non c’erano grossi dubbi, ma pochissimi minuti fa è stata comunicata la decisione definitiva da parte del suo agente Claudio Vigorelli alla Roma. Tiago Pinto ha preso atto, ripetiamo che su una decisione del genere non esistevano perplessità. Ma adesso è arrivata comunque la risposta che la Roma attendeva. Per Zaniolo la prima scelta resta il Milan anche per l’estate se la situazione dovesse non sbloccarsi entro fine mese. E in quest’ultimo caso, il classe ‘99 si metterebbe regolarmente a disposizione di Mourinho a partire dal prossimo primo febbraio".