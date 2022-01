Sportitalia - Younes-Napoli, risoluzione contrattuale in arrivo: c'è l'accordo

Calciomercato Napoli - “Younes-Napoli: risoluzione vicina”, è quanto scrive Alfredo Pedullà attraverso il proprio account Twitter. Il collega ha poi approfondito l'argomento attraverso il proprio sito:

Amin Younes è tornato al Napoli dopo la parentesi di Francoforte, in queste ore l’entourage del trequartista classe 1993 ha ormai raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto. Evidentemente Younes ora valuterà altre proposte, la sua avventura a Napoli era già finita, il Genoa ci aveva pensato in passato, per Amin pronte nuove opportunità.